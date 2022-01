Podkręcanie zablokowanych procesorów Intel Alder Lake. Historii ciąg dalszy

Na wcześniejszym nagraniu była mowa wyłącznie o płytach głównych z chipsetem Z690, ale teraz okazało się takie też z chipsetem B660 też mogą działać. Różnica jest znacząca, ponieważ na naszym rynku najtańsze płyty główne z chipsetem Z690 to koszt minimum 1000 zł, a opcje z chipsetem B660 zaczynają się od około 600 zł.

W porównaniu do płyt Asusa pokroju ROG Maximus Z690 Hero nie ma tam opcji BCLK OC w Tweaker’s Paradise ani obsługi profili XMP, więc wszystko trzeba ustawiać ręcznie. Większość opcji jest taka sama jak w poprzednim filmie Der8auer, ale warto zwrócić uwagę na to, że PC może dłużej się odpalać niż zwykle (około 1 minutę) po wprowadzeniu ustawień.

Co ciekawe Niemiec zostawił fabryczny cooler, który dał radę utrzymać podkręconego do 4,6 GHz Core i5-12400 w okolicy 80 stopni Celsjusza, ale tak jak pisaliśmy wcześniej lepszy cooler w np. od Noctua bądź jakaś pętla AiO z chłodnicą 240 mm w postaci Arctic Liquid Freezer II, be quiet! Pure Loop, czy Alphacool Eisbaer będzie lepszym rozwiązaniem.