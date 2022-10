Metaverse to problem. Meta wydała miliardy dolarów, sukcesu nie widać

500 tys. nowych użytkowników miesięcznie. Cel, jaki postawiła Meta przed platformą Horizon Worlds, mimo upływu czasu pozostaje daleki od realizacji. Liczba użytkowników nie przekroczyła 200 tys., a ci, którzy odwiedzili wirtualny świat, nie chcą już do niego wracać. Co więcej, jak podaje "The Wall Street Journal" liczba użytkowników platformy od wiosny spada.