Polski głos Map Google przemówił do Putina. Ma dla niego specjalną wiadomość

Może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda Jarosław Juszkiewicz, jednak z dużym prawdopodobieństwem słyszeli jego głos. Lektor podpowiada nam od wielu lat, jak mamy dotrzeć do celu w takich aplikacjach jak Google Maps czy Yanosik.

Juszkiewicz poza pracą lektora prowadzi hobbystycznie kanał w serwisie YouTube. Jego kontent ma zazwyczaj charakter edukacyjny lub rozrywkowy. Jednak tym razem lektor postanowił opublikować poważniejszy film. "Wiedziałem, że rosyjski, który tłuczono mi do głowy na siłę w szkole, kiedyś mi się przyda. Zobaczcie do samego końca" – czytamy w opisie wideo.

Anonymous zhakowali Yandex. Dane 150 tys. użytkowników trafiły do sieci

Przekaz jest wyjątkowo dosadny. "Panie Putin, wielu ludzi w Polsce zna mój głos. Pan pewnie nie, więc wraz z moimi patronami chcielibyśmy przekazać panu wizualną wiadomość prosto z naszego kraju. Mamy nadzieję, że weźmie ją pan sobie do serca" – wyjaśnia polski głos Map Google.

W dalszej części filmu widzimy wspomnianych przez Juszkiewicza patronów, którzy pokazują do kamery kartki z wymownym apelem: "Oto ważna wiadomość dla Władimira Putina: Idź w ch*j!"

Lektor na koniec chciał jeszcze dodać coś od siebie w ojczystym języku. "Jeśli ogląda pan ten filmik w swoim bunkrze, to gratuluję. Wkrótce znajdzie się pan w podobnym miejscu, ale bez dostępu do sieci i z trochę gorszym jedzeniem. Powiem teraz coś po polsku. Kieruj się do więzienia… psychopato pierd***ny" – kwituje Juszkiewicz.