Prawie 2,7 mln Polaków zastrzegło PESEL. Są trzy sposoby

Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało podczas konferencji o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL, co od 1 czerwca stanie się mechanizmem chroniącym obywateli przed zaciąganiem zobowiązań kredytowych w ich imieniu przez osoby trzecie, które mogły skraść ich tożsamość. Banki i inne instytucje finansowe zostaną bowiem zobligowane do sprawdzenia, czy PESEL zainteresowanego nie jest zastrzeżony, zanim dana osoba zostanie obsłużona. Kredyty to tylko przykład. Zablokowane zostaną także inne operacje.