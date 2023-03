Przełom w sprawie ChatGPT. Ważna decyzja Brytyjczyków

Uniwersytet w Cambridge to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Nie powinno więc nas dziwić, że jeśli ktoś miałby podjąć przełomową decyzję w sprawie wykorzystywania przez studentów takich narzędzi jak ChatGPT , to będzie to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Padło właśnie na Cambridge.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej , Cambridge to jedna z nielicznych uczelni, która nie zakazała wykorzystywania oprogramowania OpenAI w tworzeniu prac studenckich. Określono jednak zasady, których studenci muszą przestrzegać w trakcie korzystania z Chat GPT . Wydają się one jak najbardziej logiczne.

Studenci nie mogą korzystać z ChatGPT podczas egzaminów i w trakcie pracy na zajęciach. Zgodnie z doniesieniami "The Telegraph", mogą natomiast korzystać z jego pomocy podczas pisania esejów. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której do sztuczna inteligencja odpowiada za stworzenie całego tekstu. Studenci mają pozostawać "autorami własnej pracy", co prawdopodobnie należy rozumieć jako możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do redagowania fragmentów pracy, a nie do napisania jej w całości.