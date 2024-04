Nowa "moc" numeru 8080. Kluczowa data

Aby cały system działał, zostanie do tego wykorzystany między innymi numer 8080, o którego funkcjonowaniu przypominamy przy każdej możliwej okazji. Od dzisiaj każdy podejrzany SMS przekazywany tą drogą do analizy w CERT Polska pozwoli także utworzyć wzorzec, na podstawie którego dalsza wysyłka podobnych, fałszywych wiadomości SMS, może zostać wstrzymana przez samego operatora i to niedługo po otrzymaniu pierwszego sygnału o trwającym ataku.