SMS o wpisie na listę dłużników. Usługa kosztuje 1299 złotych

O niebezpieczeństwie ostrzega Niebezpiecznik. Losowe osoby zaczęły bowiem zgłaszać, że otrzymują SMS-y z nadpisem MONIT, gdzie znajdują się autentyczne imię i nazwisko oraz zachęta do sprawdzenia, czy nie trafiło się na listę dłużników. Na stronie docelowej okazuje się, że usługa jest płatna i to 1299 złotych - zgodnie z regulaminem po otrzymaniu rzekomego raportu, na podstawie wezwania do zapłaty. Trzeba pamiętać, że rejestr dłużników można zweryfikować bez opłat na szeregu innych stron.