SMS od MON? Nietypowa akcja dezinformacyjna zadziałała

Sprawie bliżej przyjrzał się serwis niebezpiecznik.pl. Jak możemy w nim przeczytać, nie ma tu mowy o próbie wyłudzenia danych, ponieważ, jak wspomnieliśmy, adres mailowy jest poprawny. Nie są to też działania, które miałyby na celu zalanie skrzynki dużą liczbą wiadomości i sparaliżowanie jej. Trudno spodziewać się, by Polacy masowo zgłaszali chęć do działania we wspomnianej brygadzie. Poza tym istnieją inne narzędzia, które mogłyby zasypać daną skrzynkę niechcianymi wiadomościami.