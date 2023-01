Szukał Gimpa w Google. Stracił dostęp do swojego konta

Fałszywe reklamy w wyszukiwarce Google stają się coraz bardziej uciążliwym problemem. Dotyczą już nie tylko inwestycji w akcje spółek czy kryptowaluty, ale także sterowników do kart graficznych czy oprogramowania. Tym razem pewien internauta wyszukujący GIMP stracił przez to dostęp do swojego komputera.