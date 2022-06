TomTom zwolni 500 osób. Coraz lepsze mapy tworzy automat

TomTom poinformował w informacji prasowej o planowanym "resecie" firmy w ramach dalszego rozwijania działu map i nawigacji GPS. Docelowo chce dotrzeć do większej liczby odbiorców, nie tylko z rynku motoryzacyjnego. TomTom już teraz nie musi być kojarzony wyłącznie z odrębnymi urządzeniami GPS dominującymi na rynku lata temu. Nawigacja firmy jest dziś dostępna także na smartfony - choćby w formie aplikacji TomTom AmiGO, od roku również w Androidzie Auto .

TomTom podaje, że taki ruch pozwoli mu lepiej walczyć z konkurencją, ale ocena decyzji ciągle trwa. Kolejne wyniki mają zostać podane w drugim kwartale 2022 roku. Nie ulega wątpliwości, że na rynku zdominowanym przez smartfony, dalsze zyskiwanie klientów może być problematyczne. Choćby we wspominanym Androidzie Auto (dostępnym dziś przecież niemal w każdym nowym aucie przynajmniej za dopłatą), domyślnie proponowane są Mapy Google i często to one zostają "tą jedyną" nawigacją GPS.