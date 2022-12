Unia ma propozycję: wymienne akumulatory w smartfonach i laptopach

Parlament Europejski proponuje, by akumulatory w smartfonach i laptopach były łatwiejsze w ponownym wykorzystaniu - w szerokim rozumieniu tego zdania. Serwis XDA Developers zwraca uwagę, że może to doprowadzić do powrotu producentów do tworzenia urządzeń z łatwo wymienialnymi akumulatorami. Jak łatwo się domyślić, może to zmienić rynek, na którym część zakupów nowych telefonów z pewnością wynika z leciwości sprzętu i przynajmniej dyskusyjnej opłacalności wymiany akumulatora w obecnych warunkach.