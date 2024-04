Używane oprogramowanie. Ile powinno kosztować?

Czy możliwe jest legalne nabycie używanego oprogramowania? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – tak, jest to możliwe. Każdy podmiot, który dokonał zakupu oprogramowania na licencji wieczystej na terenie większości krajów europejskich, ma prawo do przeniesienia praw własności, co nie wymaga zgody ani upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich.