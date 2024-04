Używasz Allegro? Uważaj na maile

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, znany jako CSIRT KNF, wykrył niebezpieczną kampanię phishingową . Jest to kolejne oszustwo, które ma na celu wykorzystanie popularności Allegro do wyłudzenia danych od jej użytkowników.

Specjaliści z CSIRT KNF w swoim ostrzeżeniu informują, że "cyberprzestępcy przesyłają do użytkowników fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o konieczności zaktualizowania danych". Jest to często stosowana i niestety skuteczna metoda "łowienia ofiar", która stanowi pierwszy etap oszustwa. Jeśli masz konto na Allegro, a duża część Polaków takie konto ma, to wiadomość trafia na podatny grunt.