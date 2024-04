SMS z banku, a zaraz telefon. Mogą znać twoje nazwisko

Wiadomość pojawiła się w tym samym wątku, do którego trafiają wiadomości z kodami autoryzacyjnymi. Sugerowałoby to, że jej nadawcą faktycznie jest NestBank. Dodatkowo na jej wiarygodność wpływa jej treść, w której zawarto informację o "podejrzanych ruchach na koncie" oraz dane rzekomego opiekuna sprawy i numer samej sprawy.

Chwilę po otrzymaniu wiadomości SMS do jej adresata zadzwonił telefon. Odezwał się w nim "miły Pan (mówiący po polsku, ale ze wschodnim akcentem)". Podał to samo nazwisko, jakie przesłano w SMS-ie, poinformował, że rozmowa jest rejestrowana oraz podał imię i nazwisko mężczyzny, do którego dzwoni. Fakt, że oszust dysponował danymi potencjalnej ofiary, może być dla niektórych dodatkowo niepokojący.

Możliwe, że sytuacja rozwinęłaby się podobnie, jak opisywany przez nas przypadek z Lubina, kiedy to mężczyzna o wschodnim akcencie zmanipulował 57-latka, by ten oddał złodziejom 47 tys. zł. W innym scenariuszu, przewidywanym przez Sekuraka, oszust mógłby zachęcić potencjalną ofiarę do instalacji aplikacji w celu rozwiązania problemu. W takim przypadkach zazwyczaj mamy do czynienia z aplikacją, która służy do zdalnej obsługi pulpitu. Pozwala to oszustom na opróżnienie konta bankowego w łatwy sposób.