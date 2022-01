WhatsApp pomoże ci zmienić telefon. Historia nie przepadnie

Na szczegóły zwrócił uwagę WABetaInfo, jako kluczową wskazując aktualizację WhatsAppa do wersji 22.2.74 w programie testów beta dla użytkowników iOS-a. Główną nowością jest tu tytułowa funkcja importowania czatów z Androida, dzięki której osoby zmieniające smartfon mogą przenieść historię do nowego telefonu, by jej nie stracić. Analogiczna opcja pozwalająca na transfer w drugą stronę (choć z ograniczeniami) jest w WhatsAppie dostępna od kilku miesięcy.