Windows 11 22H2 za pasem. Jest kandydat na wersję RTM

Jak wynika z publikacji Windows Latest, zaufane źródła mają informować o premierze wydania RTM Windowsa 11 22H2 już 24 maja. Jednocześnie zakłada się, że kompilacja 22621 jest w praktyce tym wydaniem i do czasu premiery nie zmieni się wcale lub tylko minimalnie. W praktyce oznacza to, że insiderzy widzą Windowsa 11 22H2 w kształcie, w jakim trafi do wszystkich lada moment, jeszcze w maju lub czerwcu.