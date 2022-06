Windows 11 dostanie nową wyszukiwarkę? Przypomina tę z Windowsa 10

O nielicznych szczegółach tego pomysłu pisze Windows Latest zwracając uwagę, że dotarł do zrzutu ekranu pokazującego wyszukiwarkę, choć ta nie jest jeszcze dostępna nawet dla Insiderów. Informację można potraktować z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony przeprojektowana wyszukiwarka, a raczej skrót do niej na pasku Windowsa 11, wygląda wiarygodnie. Wykorzystano tu oczywiście wzornictwo z Jedenastki i WinUI 3.0.

Jak podaje Windows Latest, wyszukiwarka miałaby co do zasady zachowywać się tak samo, jak dotychczas. Nowością jest lokalizacja na pasku zadań (wyszukiwarka ma się pojawić po lewej stronie, obok skrótu do pogody w przypadku wyśrodkowania ikon na pasku) oraz szeroki kafel, przypominający ten z wyszukiwarki w Windows 10.