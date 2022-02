Windows 11 i "ukryte nowości". Trwają testy nietypowych funkcji

O "cichych" testach nowych funkcji informuje The Verge , opierając się na odkryciach użytkownika Albacore upublicznionych na Twitterze. Jedną z nowości mają być naklejki na pulpit, które prawdopodobnie będą miały formę kolorowych obrazków, podobnie jak w komunikatorach. Na tym etapie nie wiadomo, czy będzie można na przykład dodawać do nich notatki, ale przypinanie elementów do pulpitu Windowsa 11 z pewnością będzie samo w sobie interesujące - obecnie nie można tego robić nawet z widżetami.

Co ciekawe, bardzo możliwe, że obsługa naklejek i ich przypinanie będą ograniczone wyłącznie do konfiguracji z jednym monitorem. Inne wskazania kierują natomiast na Windowsa 11 SE, co oznaczałoby, że jest to funkcja tworzona wyłącznie dla lekkiej wersji systemu instalowanej w komputerach konfigurowanych z myślą o sektorze edukacji.