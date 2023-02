Windows 11: testerzy sprawdzają nowe pomysły Microsoftu

Microsoft tłumaczy na blogu , że jedną z nowości w testowym Windows 11 są eksperymenty dotyczące funkcji przypinania okien do fragmentów ekranu znanej w oryginale jako Snap Layouts. Chodzi o możliwość dzielenia ekranu systemu na obszary, w których umieszcza się okna kolejnych aplikacji, by wygodniej pracować z kilkoma programami. Microsoft chce, by funkcja była łatwiej dostępna dla większej liczby użytkowników Windowsa 11.

Producent mówi między innymi o sprawdzeniu, czy skrócenie czasu potrzebnego do wysunięcia okienka okaże się skuteczne . Równolegle w Windows 11 trwają testy z nakładaniem ikon programów na podgląd widoku, co ma ułatwić przypinanie kolejnych programów. Tutaj warto odnotować, że dzielenie ekranu na obszary jest też możliwe w oficjalnym dodatku Microsoft PowerToys w narzędziu FancyZones, które jest dalece bardziej rozbudowane i pozwala użytkownikowi tworzyć strefy według własnej fantazji.

Naturalnie Windows 11 Build 25300 w programie Insider to także inne zmiany, w tym szereg poprawek błędów. Microsoft wymienia między innymi usunięcie części usterek paska zadań, widżetów czy Menedżera zadań. Interesując się Windowsem 11 z programu Insider należy pamiętać, że opisywane nowości i eksperymenty to element testów, toteż nie ma pewności, że wszystkie wprowadzone zmiany trafią finalnie do stabilnego wydania Windowsa 11, choć co do zasady jest oczywiście takie założenie.