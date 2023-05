Windows 11 z nową funkcją. Zastąpi popularne programy

Windows 11 otrzyma nową funkcję. Microsoft poinformował, że w najnowszej wersji systemu Windows pojawi się natywna funkcja obsługi plików m.in. w formatach RAR, 7-Zip i gz. Oznacza to, że nie będzie już potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, przynajmniej do rozpakowywania archiwów.

Jak czytamy we wpisie na oficjalnym blogu Windows, rozwiązanie, które ma trafić niebawem do Windows 11, będzie bazować na projektach open-source libarchive. Sprawdzając możliwości biblioteki libarchive na GitHubie można dowiedzieć się, że nie będzie to rozwiązanie, które spełni oczekiwania wszystkich użytkowników.