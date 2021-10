Windows: Klawiatura pisze Y zamiast Z. Dlaczego tak jest? Jak to naprawić?

Jeśli w naszym komputerze litera Y jest zamieniona z literą Z, oznacza to, że doszło do zmiany układu klawiatury. Poza znaną i stosowaną u nas klawiaturą w układzie QWERTY, w użyciu jest też kilka innych wzorów układów klawiszy. W Niemczech jest to QWERTZ. Jak łatwo się domyślać, w układzie tym litera Y znajduje się tam, gdzie w polskich klawiaturach litera Z i na odwrót.