Zrewolucjonizują branżę pogrzebową. Procedura pochówku będzie usprawniona

Branżę funeralną czeka elektroniczna rewolucja, którą zapowiadano już w 2022 r. Niezbędne formalności dotyczące procesu pochówku lub kremowania zwłok do tej pory były realizowane niemal w pełni w tradycyjny sposób – a więc z wykorzystaniem papierowych dokumentów. Z uwagi jednak na dyskutowane właśnie zmiany w prawie pogrzebowym i propozycję wprowadzenia elektronicznych rozwiązań do branży, o których czytamy na stronie gov.pl – większość formalności czeka cyfryzacja, a co za tym idzie – do centralnego oprogramowania trafią najważniejsze informacje o zmarłych.