Zwrot podatku? Jeszcze nie czas, ale oszuści nie próżnują

Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest raczej niespotykany w Polsce zwrot "Szanowny Obywatelu", który powinien już budzić pewne podejrzenia. Druga pokątna sprawa to adres e-mail [infos[@]chabrouch.com], z którego została nadesłana wiadomość. W żadnym razie nie wygląda on na należący do administracji publicznej. Poza tym oszuści nie do końca poradzili sobie z tłumaczeniem niektórych elementów wiadomości.