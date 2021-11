Android Automotive OS ucieszy sceptycznych. Logowanie nie jest konieczne

W odpowiedzi na pojawiające się w sieci obawy niektórych użytkowników o bezpieczeństwo systemu Android Automotive OS, serwis autoevolution ustalił, że system może działać także bez logowania kierowcy przy użyciu konta Google. Straci on co prawda tym samym dostęp do wielu opcji, ale te podstawowe wciąż będą działać - włącznie z Asystentem czy nawigacją w Mapach Google.

To dobra informacja dla wszystkich sceptycznych użytkowników chmury i synchronizacji danych, co pomaga usprawniać systemy, ale i jest niezbędne, by oferować dodatkowe funkcje. Kupując nowy samochód z Androidem Automotive nie będzie więc obowiązku logowania się z użyciem konta Google, by skorzystać z czegoś więcej niż zegarka, ale należy pamiętać, że system będzie ograniczony do minimum, opcji.

