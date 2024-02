Awaria w Banku Pekao. Problemy występują w całej Polsce

Zgodnie z raportami przesyłanymi do serwisu downdetector występują poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i przelewów, wiele osób zgłasza też nieprawidłowe działanie aplikacji mobilnej banku.

Stale aktualizowana liczba zgłoszeń w serwisie downdetector spadła do poziomu poniżej 100 raportów. Wnioskujemy więc, że co do zasady awaria Pekao została usunięta i klienci mogą już swobodnie logować się do serwisu Pekao24, zaś pozostałe zgłoszenia mają najpewniej charakter incydentalny.