Bank apeluje do klientów. "Zapoznaj się z zasadami"

W najbliższych dniach (ale nie tylko) warto zwracać uwagę na telefony od nieznanych numerów . Kiedy w majówkę zadzwoni do ciebie osoba przedstawiająca się jako pracownik banku, zweryfikuj jego tożsamość. W przypadku PKO Banku Polskiego możesz to zrobić w aplikacji IKO. Jeśli natomiast twój bank nie oferuje takiej funkcjonalności bezpośrednio w oprogramowaniu, znajdź numer do instytucji w internecie i zadzwoń.

Przede wszystkim zwróć uwagę na nadawcę, rodzaj transakcji i jej kwotę, zanim podasz kod BLIK. Musisz szybko przesłać pieniądze? Rób to z głową i uważnie czytaj, do kogo trafi przelew. Drugą – wielokrotnie powtarzaną przez specjalistów – zasadą, o której pisze PKO BP, jest zakaz otwierania linków w SMS-ach , które proszą cię o dopłatę lub zainstalowanie aplikacji. Jeszcze większą czujność powinien wzbudzić nieznany nadawca oraz tzw. łamana polszczyzna w treści wiadomości.

Dla bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na koncie nie loguj się do banku, kiedy jesteś połączony z publicznym Wi-Fi. Zaczekaj z przelewem do momentu, kiedy będziesz połączony z domową siecią lub korzystasz z sieci telefonii komórkowej. Warto też skontrolować swoje hasła do wszelkich usług i platform, z których korzystasz. Najlepiej, aby w każdym serwisie było ono inne – nie używaj jednego hasła do każdego serwisu – szczególnie, jeśli jednym z nich jest bank. Zwracaj też uwagę na to, że hasło nie tylko musi być długie, ale też skomplikowane. Oznacza to, że dobrze jest w nim uwzględnić cyfry, duże litery oraz znaki specjalne. Takie kombinacje minimalizują ryzyko włamań.