Natrętni telemarketerzy. Google proponuje cenną funkcję

Dzwoni nieznany numer i szybko chcesz sprawdzić, kto czeka na ciebie po drugiej stronie słuchawki? Zwykle w takiej sytuacji wyszukujemy podejrzany numer w internecie, by sprawdzić, czy nie należy np. do natrętnych telemarketerów. Google postanawia jednak usprawnić ten proces. Nowa funkcja trafia do kolejnych smartfonów z Androidem.