SMS o paczce. 7 numerów, z których możesz dostać groźny link

Oszuści nie dają za wygraną i stale wysyłają do Polaków wiadomości SMS o paczkach. Jak wynika z najnowszych zgłoszeń, które trafiają do naszej redakcji, większość SMS-ów dotyczy ostatnio "niedopłaty do dostawy", ale nie jest to jedyny możliwy scenariusz.

Tylko w ostatnich godzinach dostaliśmy kilka kolejnych zgłoszeń dotyczących fałszywych wiadomości SMS o paczkach. Nadawca sugeruje w wiadomościach, że konieczne jest odwiedzenie strony pod podanym linkiem, aby uiścić dodatkową opłatę za dostawę. Rzadziej pisze się o możliwości śledzenia i innych opcjach dotyczących szeroko rozumianych zamówień. Wszystkie te wiadomości są fałszywe.

Jak wynika z najnowszych zgłoszeń, które do nas spłynęły, fałszywe SMS-y o paczkach otrzymujecie ostatnio z numerów: +48 516 013 195

+48 516 199 647

+48 516 247 147

+48 516 249 728

+48 725 099 768

+48 798 382 011

+48 798 382 042

Linki rozsyłane w ten sposób mogą prowadzić do wielu stron, zwykle jednak chodzi o spreparowane formularze płatności. Oszuści tworzą strony podobne do znanych bramek płatności i zachęcają do dopłaty niewielkiej kwoty do paczki czy samego zamówienia. Zazwyczaj chodzi o kwoty rzędu kilku złotych, więc z pewnością istnieją osoby, które wolą zapłacić, by "mieć problem z głowy". Niestety to dopiero początek kłopotów.

W ten sposób można bowiem stracić pieniądze. Fałszywe formularze przygotowane są tak, aby przekazywać wpisywane dane prosto w ręce atakujących. Ofiara, wpisując swoje dane logowania do bankowości, tak naprawdę nie loguje się do banku, lecz przekazuje login i hasło atakującemu. Wówczas to on podejmuje próbę logowania na autentyczne konto, a później przelewa pieniądze.

Aby uniknąć problemu, należy ze szczególną uwagą czytać otrzymywane wiadomości SMS. Co do zasady nie należy też klikać podejrzanych linków, szczególnie jeśli są skrócone lub prowadzą do stron z nieznanymi domenami. Rozpoznane fałszywe SMS-y najlepiej jest natomiast zgłaszać do sprawdzenia lub usuwać z telefonu, by w przyszłości nie trafić na nie przypadkiem raz jeszcze.

SMS o paczce. Oszuści wracają i stosują nowe sztuczki