DaVinci Resolve: jak dodać muzykę?

Dodawanie muzyki do tworzonego wideo w DaVinci Resolve to jedna z podstawowych funkcji programu. Dobra ścieżka dźwiękowa to połowa sukcesu dobrego klipu, a jej dodanie nie powinno być problemem nawet dla początkującego filmowca.

DaVinci Resolve to potężne narzędzie do edycji i postprodukcji wideo. Całkowicie darmowa wersja może z powodzeniem zastąpić płatne rozwiązania typu Adobe Premiere. Dla początkującego użytkownika poruszanie się po programie może nie być do końca łatwe i intuicyjne, stąd porada dla tych, którzy zaczynają przygodę z programem.

DaVinci Reslove: jak dodać muzykę?

Muzykę do naszego wideo możemy dodać na kilka sposobów. Najłatwiejszym wydaje się metoda przeciągnij i upuść. Na początek wybraną ścieżkę należy dodać do projektu - wystarczy złapać prawym przyciskiem myszy plik i przeciągnąć go do przestrzeni mediów.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor DaVinci Resolve: przeciągamy plik audio

W dalszym kroku łapiemy ponownie prawym klawiszem myszy odpowiedni plik i przeciągamy go na oś czasu, pod wideo powinna się pojawić zielona linia (domyślny kolor), która jest właśnie naszą ścieżką audio. Teraz możemy zacząć ją dopasowywać do finalnego materiału.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor DaVinci Resolve: plik audio na osi czasu

Kolejny sposób to przeklikanie myszką dosłownie dwóch kroków. W przestrzeni mediów klikamy prawy przycisk myszki i z menu kontekstowego wybieramy IMPORT MEDIA, w dalszym kroku zaimportowany plik przeciągamy na oś czasu (domyślnie prawy, dolny róg ekranu), nasza ścieżka powinna się pojawić (linia w kolorze zielonym, domyślnie) a my możemy przejść do edycji.

Jak widać dodanie ścieżki muzycznej to bardzo proste działanie i nawet niedoświadczony amator nie powinien mieć trudności z tego typu działaniem. W kolejnych poradnikach znajdziecie bardziej rozbudowane porady.