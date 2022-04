Dodawanie napisów do filmów tworzonych w programie DaVinci Resolve, to jedna z najprostszych i zarazem najczęstszych czynności, z których korzystamy podczas tworzenia treści wideo. Początkujący użytkownicy programu mogą jednak napotkać drobne niedogodności przy pierwszym kontakcie z interfejsem.

DaVinci Resolve to darmowy kombajn do nieliniowej obróbki wideo. Program z powodzeniem konkuruje z dużymi programami do edycji wideo i podbija szturmem serca twórców wideo, choć jego obsługa może być nieco kłopotliwa, zwłaszcza w pierwszych godzinach użytkowania. Wiemy już jak dodać nowy projekt, jak dodać ścieżkę audio, czas zatem na dodanie napisów w naszym pierwszym projekcie.

DaVinci Resolve: jak dodać napisy?

W otwartym projekcie kierujemy się do lewego, górnego rogu ekranu, gdzie odnajdujemy sekcję TITLES, poniżej górnego menu. Po kliknięciu lewym klawiszem myszki, uzyskamy dostęp do biblioteki przykładowych napisów. Tu wybieramy konkretny format i przeciągamy go na oś czasu projektu.



Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor [ 1 / 2 ] DaVinci Reslove: menu TITLES

W kolejnym kroku udajemy się do dolnego menu i wybieramy opcję EDIT. Następnie zaznaczamy nasz blok tekstowy, po prawej stronie ekranu pojawi się nowe menu edycji, gdzie czeka na nas mnóstwo opcji i ustawień związanych z tekstem umieszczonym w klipie.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor DaVinci Resolve: przechodzimy do menu EDIT

To tu możemy wpisać właściwy tekst, zmienić rodzaj czcionki, jej wielkość, kolor i wiele, wiele innych. Dobrze jest poeksperymentować z poszczególnymi ustawieniami, by sprawdzić wszystkie możliwości i znaleźć te najbardziej nam odpowiadające.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor DaVinci Resolve: menu edycji napisów

Brawo! Udało Ci się dodać pierwszy tekst do tworzonego filmu.