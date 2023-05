Dawno się nie logowałeś? Google skasuje twoje konto

Google zaczyna kasować nieaktywne konta użytkowników . Jeśli nie logowałeś się w ciągu ostatnich dwóch lat, to bezpowrotnie utracisz dostęp do swojego profilu, wraz z wiadomościami w poczcie Gmail , dokumentami, wydarzeniami w Kalendarzu , plikami na Dysku , zdjęciami oraz materiałami wideo w serwisie YouTube.

Odpowiedź na pytanie o to, jak zachować stare konto Google, wydaje się oczywista. Wystarczy logować się przynajmniej raz na dwa lata – to jedyny i całkowicie skuteczny sposób na to, by uniknąć niemiłej niespodzianki.