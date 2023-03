Jakie darmowych programy do testowania i diagnostyki komputera wybrać? Czy narzędzia tego typu są skuteczne oraz czy warto z nich skorzystać? W poniższym zestawieniu przedstawiamy najlepsze programy do samodzielnego testowania zamontowanych w PC podzespołów.

Kiedy warto testować i diagnozować podzespoły w komputerze?

Niezależnie od tego, czy na co dzień korzystamy z komputera stacjonarnego czy laptopa w trakcie jego pracy pojawić się mogą problemy z działaniem. Zarówno drastyczny spadek wydajności czy wysokie temperatury pracy zwiastować mogą zbliżającą się awarię. Warto wiedzieć, że wiele niedomagań poszczególnych komponentów komputera można łatwo i szybko zdiagnozować bez specjalistycznej wiedzy w domowym zaciszu. Wystarczy wykorzystać dedykowane do tego narzędzia do testowania i diagnostyki PC, które pobrać można bezpłatnie.

Większość przytoczonych poniżej programów doskonale znana będzie osobom, które pasjonują się overclockingiem, czyli modyfikowaniem parametrów podzespołów komputera w celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności. W takim przypadku narzędzia do testowania i diagnostyki PC służą do monitorowania wielu aspektów pracy komponentów i badania stabilności działania całego zestawu. Wspomniane programy z powodzeniem można też wykorzystać do identyfikowania podzespołów w komputerze, podglądu szczegółowych informacji o nich czy jako pomoc w doborze odpowiednich sterowników urządzeń.

SpeedFan

SpeedFan to niewielkie, udostępnione bezpłatnie i od wielu lat bardzo popularne narzędzie, którego główna funkcja to zarządzanie prędkością pracy wentylatorów zamontowanych w komputerze.

Ponadto program z powodzeniem wykorzystać można również do prostych testów, dzięki możliwości podglądu aktualnej temperatury pracy bazowych komponentów komputera (np. CPU, GPU czy dysku twardego). Pomocną okazać się tutaj może funkcja wykresów, które prezentuje informacje o temperaturze w czasie i wykorzystana może być do monitorowania tego parametru podczas testów obciążeniowych PC czy w trakcie zmiany prędkości obrotowej wentylatorów.

HD Tune

HD Tune to kolejne niewielkie i oferujące spore możliwości narzędzie, którego zadaniem jest testowanie oraz diagnozowanie wszelakiego rodzaju magazynów danych. Z powodzeniem obsługuje ono dyski twarde IDE i SCSI, zewnętrzne dyski twarde USB, pendrive'y czy karty pamięci.

HD Tune pozwala na skuteczne testowanie dysków twardych pod kątem występowania na nich błędów odczytu i zapisu danych. Co więcej, oferuje on możliwość badania wydajności nośnika danych poprzez przeprowadzanie złożonych testów prędkości transferu danych, czasów dostępu i prezentowanie zgromadzonych danych w formie wykresu. Z poziomu HD Tune uzyskamy także szczegółowych informacji o zamontowanym w komputerze dysku twardym.

Memtest86

Memtest86 to darmowe narzędzie, które od lat uznawane jest za najpopularniejsze i najlepsze do testowania i diagnozowania pamięci RAM w komputerze. Oferuje ono szereg możliwych do wykonania testów typu "stress-test", umożliwiających zidentyfikowanie uszkodzonych kości pamięci operacyjnej.

Program daje użytkownikowi możliwość testowania pamięci RAM z wykorzystaniem algorytmów, których zadaniem jest maksymalne obciążenie kości operacjami zapisu i odczytu danych. W ten sposób potrafi on skutecznie wychwycić wszelakie problemy oraz błędy kwalifikujące ten komponent do wymiany. Memtest86 uruchamiany jest niezależnie od systemu operacyjnego, z poziomu dysku startowego.

FurMark

FurMark to na pierwszy rzut oka bardzo proste narzędzie do testowania karty graficznej zamontowanej w komputerze. Bazuje ono na bibliotece OpenGL i w trakcie swojej pracy bada stabilność oraz wydajność jednostki GPU podczas wymagających testów obciążeniowych.

Narzędzie po uruchomieniu tzw. "stress-testu" wykonuje złożony i wymagający render futra, pozwalając przy tym monitorować parametry pracy karty graficznej. Użytkownik posiada możliwość definiowania podstawowych parametrów testów, takich jak rozdzielczość renderowania czy wykorzystanie technologii antyaliasingu. FurMark potrafi alarmować o osiągnięciu przez GPU temperatury, która spowodować może uszkodzenie karty graficznej.

Cinebench

Cinebench to największe w zestawieniu narzędzie przeznaczone do testowania i diagnozowania procesora. Podczas wymagających testów renderowania sceny program bada wydajność jednostki CPU.

Narzędzie udostępnione zostało całkowicie bezpłatnie i bazuje na silniku wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniem do animacji Cinema 4D firmy Maxon. W trakcie testów Cinebench wykorzystuje pełną moc obliczeniową procesora w celu jak najszybszego wyrenderowania fotorealistycznej sceny. W trakcie działania benchmarku uwzględniane mogą być wszystkie rdzenie CPU lub tylko jeden. Wyniki testów porównać można z wynikami osiągniętymi przez inne procesory.

Diagnostyka komputera online

Poza standardowymi narzędziami do sprawdzania komputera pod kątem występowania problemów z poszczególnymi podzespołami warto również zainteresować się aplikacjami webowymi, których zadaniem jest testowanie i diagnostyka komputera online. Najpopularniejszym tego typu rozwiązaniem jest Basemark Web 3.0. Dzięki niemu z poziomu przeglądarki internetowej przeprowadzimy aż 20 różnych testów bazujących na nowoczesnych technologiach webowych (Java Script, WebGL), testujących wydajność naszego komputera.

Programów umożliwiających testowanie i diagnozowanie komputera jest oczywiście więcej. Jeśli korzystacie z innych, które warto polecić, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl