Póki co, funkcja ochrony przed śledzeniem aplikacji dostępna jest tylko dla ograniczonego grona użytkowników. Każdy może jednak dołączyć do listy oczekujących poprzez aplikację-przeglądarkę na Androidzie.

Twórcy DuckDuckGo obrali sobie za cel walkę o prywatność użytkowników. W swoim wpisie przytaczają przykłady wielu znanych firm, które korzystają z ukrytych narzędzi by móc śledzić wszystko, co użytkownik robi w aplikacji, a nawet jak korzysta ze smartfona gdy nie korzystasz z ich aplikacji.

Aby uzyskać dostęp do wersji beta ochrony niezbędne jest dołączenie do prywatnej listy oczekujących. Co ważne, użytkownik nie musi podawać żadnych danych osobowych. Zamiast tego zabezpieczy swoje miejsce na liście oczekujących zgodnie z datą i godziną istniejącą wyłącznie na swoim urządzeniu. W tym celu należy pobrać lub zaktualizować swoją aplikację i wybrać dołączenie do bety w ustawieniach.