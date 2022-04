DuckDuckGo ogłasza przeglądarkę na macOS-a

Wbudowana w przeglądarkę funkcja Smarter Encryption ma zapewniać przechodzenie do zaszyfrowanej wersji strony. Całość zaś ma być zaprojektowana tak, aby dane użytkownika, takie jak historia, zakładki i hasła, były domyślnie przechowywane tylko lokalnie na jego urządzeniu i nie były dostępne dla DuckDuckGo. Użytkownik będzie mógł również sprawdzić, jakie strony próbowały go śledzić czy wyczyścić zapisane dane z ostatnio odwiedzanych witryn.

Aby uzyskać dostęp do wersji beta DuckDuckGo na Maca, należy dołączyć do listy oczekujących za pomocą aplikacji mobilnej, pamiętając wcześniej o jej zaktualizowaniu do najnowszej wersji. Po otworzeniu programu należy wejść w ustawienia, wybrać zakładkę DuckDuckGo dla desktopów, a następnie zgłosić swoją chęć dołączenia do listy oczekujących.