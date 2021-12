Fałszywe telefony coraz częstsze: w 2021 roku wzrost o 116 proc.

T-Mobile opublikował raport dotyczący fałszywych połączeń telefonicznych i robocalls, w którym podsumowuje pod tym kątem mijający rok. Tylko ten operator zidentyfikował lub zablokował do początku grudnia ponad 21 miliardów podobnych połączeń w USA. Jak wyliczono, to średnio ponad 700 połączeń na sekundę. Jest to też wynik o 116 procent wyższy niż w roku ubiegłym.