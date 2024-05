Google Maps: jak przywrócić mapę w wynikach wyszukiwania?

Usunięcie z wyników wyszukiwania usługi Google Maps jest następstwem Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). W jego myśl wprowadzono przepisy, które mają na celu zapewnienie równych praw działalności wszystkich firmom z sektora cyfrowego , bez względu na ich wielkość czy czas istnienia na rynku. Wymusiło to wprowadzenie zmian, które dotykają użytkowników usług oferowanych przez gigantów z branży IT.

Jeśli korzystasz z Google Chrome to operacja przywrócenia Google Maps w wynikach wyszukiwania ogranicza się do wykonania kilku bardzo prostych kroków . Wystarczy, że na komputerze lub smartfonie zainstalujesz rozszerzenie o mało wdzięcznej, ale jednoznacznej nazwie Re-introduce google maps links to search page .

Nie wymaga ono żadnej konfiguracji i po dodaniu go do przeglądarki możliwości wyszukiwarki Google na naszym urządzeniu wracają do sytuacji sprzed wprowadzenia dyrektywy DMA, tj. z poziomu wyszukiwarki możemy łatwo przechodzić do Google Maps i dostępna jest specjalna zakładka do wyszukiwania lokacji na mapie.