Jak namierzyć numer? Są na to proste sposoby

Obecnie wiele numerów telefonów trafia do sieci w wyniku cyberataków na różnego rodzaju bazy danych. Nasze dane kontaktowe mogły też zostać sprzedane reklamodawcom przez sklepy bądź portale społecznościowe. Z tego powodu dla większości z nas połączenia z obcych numerów nie są niczym nowym. Czasami są to zwykli telemarketerzy, innym razem oszuści podszywający się pod bank, a niekiedy firmy windykacyjne czy osoby, które chcą się z nami skontaktować w określonej sprawie.

Połączenia z nieznanych numerów mogą budzić różne emocje. Dlatego warto znać sposoby, które pozwolą przybliżyć nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie - "kto do nas dzwonił?". W sieci pełno jest serwisów, które oferują weryfikację dzwoniącego numeru, a niekiedy obiecują nawet jego geolokalizację. Warto jednak pamiętać, że większość z nich to zwykłe oszustwo, mające na celu wyłudzenie naszych danych, wyciągnięcie pieniędzy lub zapisanie nas do płatnej usługi SMS.