Zmiany w WhatsApp. Teraz zrobisz tam zakupy

WhatsApp zmienia się i idzie w dość nieoczywistym kierunku. Aplikacja otrzymała aktualizację, która pozwala na wyszukiwanie przedsiębiorstw bezpośrednio z jej poziomu. Dzięki temu, przeglądając firmy według kategorii, będzie można skontaktować się z ich przedstawicielami, bez konieczności szukania numerów telefonów na zewnątrz i dodawania ich do listy kontaktów.

Jak poinformowali twórcy aplikacji, funkcja wyszukiwania firm początkowo zostanie wprowadzona w Brazylii, Meksyku, Indonezji i Wielkiej Brytanii. Nowa opcja w komunikatorze ma dbać o ochronę prywatności użytkowników. Każde zapytanie ma być przetwarzane w taki sposób, aby nie dało się do powiązać z konkretnym kontem.

Funkcja ta działa już w Indiach, a obecnie testowane jest w Brazylii. Jak twierdzą twórcy WhatsApp, wprowadzenie funkcji bezproblemowej finalizacji zakupu będzie stanowić przełomowe wydarzenie zarówno z perspektywy klientów, jak i firm, które chcą kupować i sprzedawać bezpośrednio z WhatsApp bez konieczności przechodzenia do innego serwisu.

Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji, kiedy nowe funkcje trafią do Polski. Biorąc jednak pod uwagę, że są testowane lub wdrażane na wielu rynkach, powinno do tego dojść już niebawem. Jak zapatrujecie się na rozwój popularnego komunikatora w kierunku platformy, która może być wykorzystywana do różnych celów, tak odległych od pierwotnych funkcji?