Masz konto w PKO BP? Uważaj, gdy trzeba wpisać dane

W tym przypadku pretekstem do podania danych ma być rzekoma możliwość łatwej inwestycji w PKO BP. Atakujący deklarują możliwość szybkiego pomnożenia oszczędności, do czego konieczne ma być dokonanie rejestracji. Po kliknięciu linku, ofiara przenoszona jest na fałszywą stronę PKO BP przyozdobioną logo samego banku oraz systemu iPKO , gdzie już w pierwszym kroku wyłudzane są dane teleadresowe.

CSIRT KNF apeluje, by z ostrożnością podchodzić do wszystkich reklam inwestycyjnych tego rodzaju. Co do zasady najczęściej można je spotkać właśnie w mediach społecznościowych z Facebookiem na czele. Podobną drogą można paść również ofiarą oszustwa na Blika, o czym niedawno ostrzegał swoich klientów mBank. W tym przypadku atak zaczyna się od przejęcia konta na Facebooku, które jest później wykorzystywane do kontaktu ze znajomymi danej osoby.