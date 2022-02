Kryptogórnicy górą. LHR złamane całkowicie

LHR oznacza (lite hash-rate), czyli wariant karty z obniżoną o połowę wydajnością w przypadku wykonywania obliczeń charakterystycznych dla wydobycia kryptowalut . W teorii miało to skłonić osoby wydobywające głównie Ethereum do przesiadki na dedykowane karty graficzne serii CMP.

Praktyka jednak pokazała, że kryptogórnicy pozostali jednak przy kartach GeForce z prozaicznego powodu. Jest nim fakt, że jeśli kopanie stanie się nieopłacalne, to karty GeForce można później sprzedać graczom, a CMP skończą tylko jako odpad elektroniczny (brak wyjść wideo).

Jest to ryzykowana dla sprzętu operacja, ponieważ istnieje duże ryzyko uśmiercenia karty graficznej podczas procesu i w tym przypadku producent z pewnością odrzuci roszczenie gwarancyjne . Aktualnie znane są przypadki wgrania vBIOS-u z RTX-a 3090 od Della na niektóre modele RTX-ów 3080 Ti bądź vBIOS-u od RTX-a 3080 Ti od EVGA .

Autor sprawdził działanie narzędzia na kilku kartach i widać, że faktycznie karty LHR osiągają takie same możliwości jak warianty bez LHR. Przykładowo RTX 3080 LHR ponownie oferuje około 100 MH/s, a RTX 3080 Ti jest tam, gdzie teoretycznie powinien być, czyli blisko RTX-a 3090.

Jest jednak pewien haczyk, a mianowicie karta po modyfikacji vBIOS-u wymaga specjalnie zmodyfikowanego sterownika, który jest pobierany z prywatnej witryny. Nie budzi to dużego zaufania oraz najpewniej karta nie będzie się nadawała do grania. W takim przypadku narzędzie będzie co najmniej bardzo niewygodne dla okazjonalnych kryptogórników. Nvidia RTX LHR v2 Unlocker będzie dostępny na Githubie od 26 lutego.