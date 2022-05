Najnowsza odmiana algorytmu LHR prawie złamana. Przywraca 90 proc. wydajności

W efekcie GeForce RTX 3080 12 GB może osiągnąć około 90 MH/s, a najsłabszy w ofercie GeForce RTX 3050 41 MH/s. Są to dobre wieści dla kryptogórników, ale raczej nie ma co się spodziewać szału zakupowego, ponieważ aktualnie wycena ETH znajduje się w regionie 2 tys. USD i nie ma przewidywań, że szybko wróci do poziomu ponad 3 tys. USD. Jeśli jeszcze ETH spadnie o kilkaset USD, to jego kopanie będzie już fabrycznie nieopłacalne.