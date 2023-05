Mogło wyjść niezręcznie. Facebook sam wysyłał zaproszenia do znajomych

Błędy w aplikacjach to coś normalnego i zdarzają się zarówno start-upom, jak i największym graczom. Ostatnio usterka na Facebooku sprawiła, że serwis automatycznie wysyłał zaproszenia do grona znajomych osobom, których profil odwiedzał akurat użytkownik. Wystarczyło wejść na dany profil i po chwili można było zobaczyć, że wysłane zaproszenie oczekuje na odpowiedź.

Błąd zrównujący wejście na profil z wysłaniem zaproszenia został zauważony przez portal Android Authority . Występował na Androidzie, ale też – co szybko zostało potwierdzone – na iOS-ie. Zarządzająca Facebookiem grupa Meta ogłosiła w weekend, że problem został rozwiązany ( dzięki, Engadget ).

Jednych błąd rozbawił, u innych wywołał konsternację, a jeszcze inni byli po prostu wściekli. Nic w tym dziwnego – nagle bowiem Facebook wysyłał zaproszenia na przykład do (podglądanych) byłych partnerów czy też do osób usuniętych niedawno z kręgu znajomych.

Błąd pojawił się w aplikacji tuż po tym, jak Facebook ogłosił plan zwolnienia 10 tys. pracowników. Zwraca na to uwagę Engadget, przy czym nie ma jak na razie żadnych dowodów na to, że było to celowe działanie.