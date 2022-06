Monitor 34 cale. Przyglądamy się paru modelom

Poniżej wybraliśmy przykładowe monitory i zwracamy uwagę na kilka parametrów. Kto wie, być może jest wśród nich jakiś wymarzony model, a jeśli nie, zawsze można potraktować to jako inspirację do dalszych poszukiwań. Jedno jest pewne, mianowicie do zakupu nowego 34-calowego monitora warto podejść na spokojnie.

Monitor Samsung S34J550

Panoramiczny monitor Samsung S34J550 o przekątnej 34", rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli (Ultra WQHD) i z matrycą VA, to ciekawy kandydat na sprzęt do codziennej pracy oraz przeglądania internetu. Oczywiście monitor ten można wykorzystać również do gier, lecz nie każdy uznałby go za idealnego kandydata. Bardziej wymagający gracze mogą preferować częstotliwość odświeżania ekranu wyższą niż 75 Hz, a także czas reakcji krótszy niż 4 milisekundy.

Źródło zdjęć: © Samsung Monitor Samsung S34J550

Niewątpliwą zaletą jest natomiast obecność AMD FreeSync, czyli synchronizacji częstotliwości odświeżania karty graficznej oraz monitora, co pozwala zniwelować tak zwane rwanie obrazu (screen tearing). Jest również tryb o nazwie Low Input Lag Mode, który umożliwia zmniejszenie opóźnień. Jednak Samsung S34J550 wydaje się być znacznie lepszym kandydatem na sprzęt do pracy niż do gier. Ten ultraszeroki monitor zapewnia wygodną przestrzeń roboczą i ma funkcje zmniejszające zmęczenie wzroku, takie jak Eye Saver oraz Flicker Free. Cena 34-calowego monitora Samsung S34J550 znajduje się w okolicach 1500 zł.

Monitor LG 34WP65C-B

Monitory UltraWide QHD (3440 x 1440) mogą się sprawdzić zarówno w świecie zawodowym, jak i podczas spędzania wolnych chwil na rozrywce elektronicznej. Zakrzywiony 34-calowy LG 34WP65C-B z matrycą VA, może być interesującym przykładem sprzętu do gier. Przede wszystkim częstotliwość odświeżania ekranu znajduje się na dość satysfakcjonującym poziomie 160 Hz, co przekłada się na potencjalnie lepszą możliwość reagowania w dynamicznych tytułach (dla niektórych graczy to bardzo ważne). Z kolei to, co może zostać źle odebrane przez niektórych użytkowników, to czas reakcji na poziomie 5 milisekund (GTG), który do szybkich gier mógłby być niższy (preferowana wartość to z reguły 1 ms).

Warto wspomnieć także o obecności HDR10, odwzorowaniu przestrzeni barw na poziomie sRGB 99%, możliwości redukcji niebieskiego światła, obecności Flicker Free (redukcja migotania), a także o technologii AMD FreeSync, która pozwala uniknąć niepożądanego rozrywania obrazu. Sam fakt, że ekran jest zakrzywiony, to z kolei szansa na uzyskanie wrażenia lepszej głębi oglądanego obrazu. Cena 34-calowego monitora LG 34WP65C-B znajduje się w okolicach 1800 zł.

Monitor iiyama G-Master GB3466WQSU-B1

Zakrzywiony ekran (1500R) w teorii może powodować mniejsze zmęczenie oczu, poprawiać ergonomię pracy, a niektórym po prostu podoba się ze względu na wrażenie lepszego poczucia głębi. Ostatecznie wszystko sprowadza się do indywidualnych preferencji danego użytkownika, bo jednym zakrzywione ekrany się podobają, a drugim nie. 34-calowy iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 z matrycą VA charakteryzuje się czasem reakcji 1 ms (MPRT) i częstotliwością odświeżania 144 Hz. W związku z tym może to być ciekawy kandydat na sprzęt do gier. Nie zabrakło również FreeSync Premium Pro, żeby nie trzeba było się przejmować potencjalnym rwaniem obrazu.

Ciekawostką jest także obecność funkcjonalności o nazwie Black Tuner, co służy do odpowiedniej regulacji jasności oraz dostosowywania poziomu czerni w taki sposób, żeby wkomponować się w nasze preferencje. Warto wspomnieć również o certyfikacie Display HDR 400, filtrze niebieskiego światła i obecności Flicker Free. Cena 34-calowego monitora iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 znajduje się w okolicach 2200 zł.