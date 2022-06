Monitory Samsung. Ciekawe modele w różnych cenach

Wybór monitorów na rynku jest ogromny, więc ograniczmy się do paru ciekawych sprzętów i zerknijmy na ich parametry. Być może komuś ułatwi to znalezienie inspiracji do zakupów.

Monitor Samsung CF390

Samsung CF390 o przekątnej 27" można znaleźć w cenach poniżej 700 zł, więc jest to sprzęt dość przystępny pod względem ceny. Monitor otrzymał matrycę VA i jest zakrzywiony (1800R), a rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli stanowi dość wyważoną propozycję pod tym względem. Oczywiście niektórzy mogliby stwierdzić, że interesuje ich wyższy poziom szczegółowości (2K, 4K).

Czas reakcji na poziomie 4 milisekund pozwala grać w wiele różnych gier i czerpać z tego satysfakcję, lecz najwięksi maniacy dynamicznych strzelanek mogą odczuć lekki niedosyt pod tym względem (niektórych satysfakcjonuje dopiero 1 ms). Z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 60 Hz jest podobnie, bo umożliwia przyjemną rozgrywkę z wieloma tytułami, lecz najbardziej wymagający gracze mogą stwierdzić, że interesują ich wyższe wartości odświeżania, jak na przykład 144 Hz, a nawet monitory 360 Hz. W modelu Samsung CF390 nie zabrakło również AMD FreeSync, co niweluje efekt rozrywania obrazu (screen tearing). Podsumowując, to całkiem ciekawa propozycja na monitor do pracy, przeglądania internetu, a nawet okazjonalnego odpalania gier.

Monitor Samsung G5 Odyssey

Samsung G5 Odyssey w wersji 34" da się znaleźć w okolicach ceny 2000 zł i jest to sprzęt o wielu zastosowaniach. Zakrzywiony ekran (1000R) ma pozytywny wpływ na ergonomię i daje poczucie dodatkowej głębi. Monitor otrzymał matrycę VA, ma wąską ramkę, która się dobrze prezentuje, a obsługa HDR10 przekłada się na świetny kontrast i kolory. Całość stanowi dobrą konfigurację na urządzenie do codziennej pracy oraz przeglądania internetu, lecz to nie koniec możliwości G5 Odyssey.

Źródło zdjęć: © Samsung Samsung G5 Odyssey

Taki monitor może być z powodzeniem przeznaczony do gier, za czym przemawia między innymi czas reakcji na poziomie 1 milisekundy, a także wysoka częstotliwość odświeżania 165 Hz. Dzięki temu miłośnicy bardzo dynamicznych gier mogą liczyć na szybsze reakcje i wyjątkowo płynną rozgrywkę. Wisienką na torcie jest obsługa AMD FreeSync Premium, czyli adaptacyjne synchronizowanie obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Pozwala to uniknąć nieatrakcyjnego wizualnie rozrywania obrazu. Samsung G5 Odyssey to dość ciekawa propozycja na monitor do zróżnicowanych zastosowań.

Monitor Samsung Odyssey Neo G9

Bardziej niż monitor, Odyssey Neo G9 przypomina trochę potwora. Zakrzywiony ekran (1000R) o przekątnej 49" robi wrażenie. Siadając przed czymś takim można odnieść wrażenie, że jest się w samym centrum wyświetlanych wydarzeń, a pomaga w tym wysoka rozdzielczość. 5120 x 1440 pikseli pozwala uzyskać zadowalający poziom detali i związaną z tym ostrość, która przyciąga wzrok. Home office z takim sprzętem przekłada się na odczuwalnie lepszą ergonomię pracy.

Źródło zdjęć: © Samsung Samsung Odyssey Neo G9

Proporcje 32:9 robią przysłowiową robotę, ale warto zaznaczyć, że Samsung Odyssey Neo G9 może być naprawdę interesującym kandydatem na gamingowy monitor. Quantum HDR 2000 ucieszy koneserów pięknego obrazu, a czas reakcji 1 ms i odświeżanie 240 Hz spełnią oczekiwania fanów sieciowych strzelanek i innych dynamicznych gier. Nie zabrakło też obsługi G-Sync. Godny uwagi będzie również fakt, że podświetlenie Mini LED przekłada się na mniejsze strefy lokalnego podświetlania, a więc i mniejszą poświatę elementów podświetlonych na ciemnym tle. W zależności od konkretnego sklepu, ceny takich monitorów są w okolicach mniej więcej 7000 zł.