Monitory LG. Ciekawe modele w różnych cenach

Rzućmy okiem na parę monitorów marki LG. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie, niezależnie od tego czy szuka sprzętu do pracy, czy na przykład interesuje go odpalanie szybkich, bardziej dynamicznych gier. Postaraliśmy się o to, żeby przy okazji zahaczyć o zróżnicowane przedziały cenowe.

Monitor LG 27MP400

Myśląc o monitorze LG w cenie poniżej 1000 zł, na pewno można brać pod uwagę LG 27MP400. Jest to ciekawa propozycja na sprzęt do realizowania codziennych obowiązków. Monitor charakteryzuje się przekątną 27" i rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli (Full HD), więc są to parametry umożliwiające wygodną pracę, nawet przez wiele godzin. Nie bez znaczenia są takie dodatki, jak chociażby Flicker Safe, co przyczynia się do redukcji migotania. Z kolei tak zwana funkcja Black Stabilizer to szansa na zobaczenie większej ilości szczegółów w ciemnych obszarach.

Źródło zdjęć: © LG Monitor LG 27MP400

Monitor LG 27MP400 ma czas reakcji 5 ms oraz częstotliwość odświeżania 75 Hz, więc jak najbardziej można go wykorzystywać do różnego rodzaju gier, ale nie jest to typowy sprzęt gamingowy. Bardziej wymagający miłośnicy rozrywki elektronicznej często chcą mieć niższy czas reakcji i wyższe odświeżanie (nawet 360 Hz). Warto nadmienić, że nie zabrakło tu AMD FreeSync, więc niepożądany efekt w postaci rozrywania ekranu jest dzięki temu zniwelowany. LG 27MP400 da się znaleźć w cenach z okolicy 700 zł.

Monitor LG 27GP850

Sprzęt odpowiedni do pracy, ale przy okazji i do gier? Za przykład tego typu maszyny posłuży nam LG 27GP850 o przekątnej 27" i rozdzielczości 2560x1440 pikseli (QHD), co daje ostry obraz pełen szczegółów. Nano IPS pozwala uzyskać lepsze, bardziej nasycone kolory, więc jest to niewątpliwa zaleta. Czas reakcji na poziomie 1 milisekundy oraz częstotliwość odświeżania ekranu wynosząca 165 Hz i 180 Hz po podkręceniu, to świetne parametry do grania w dynamiczne tytuły.

Źródło zdjęć: © LG Monitor LG 27GP850

W sprzęcie do gier nie mogło zabraknąć synchronizacji obrazu, która ma spore znaczenie dla miłośników rozrywki elektronicznej. Zgodność z Nvidia G-Sync oraz AMD FreeSync to możliwość uniknięcia tak zwanego rwania obrazu, czasem określanego również jako rozchodzenie się obrazu. Jest to adaptacyjne synchronizowanie obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Myśląc o monitorze do gier, warto mieć takie funkcje. Nie zabrakło tu również Black Stabilizer do lepszego dostrzegania szczegółów w ciemnych fragmentach obrazu. LG 27GP850 da się znaleźć w okolicach ceny 1500 zł.

Monitor LG 34WP75C

Osoby szukające trochę bardziej kinowych wrażeń, mogą się zainteresować czymś takim jak LG 34WP75C. Duża przekątna 34" w połączeniu z zakrzywieniem ekranu, w efekcie końcowym przekładają się na pogłębione doznania związane z oglądaniem wyświetlanych obrazów. Dodatkowo wielu ludzi jest zdania, że zakrzywione ekrany mają pozytywny wpływ na ergonomię pracy, chociaż ekrany w stylu "curved" miewają również swoich przeciwników (po prostu nie każdy je lubi). Wysoka rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli owocuje dostrzegalnie ostrzejszym obrazem, natomiast pokrycie przestrzeni barw na poziomie sRGB 99% spełnia oczekiwania wielu użytkowników.

Źródło zdjęć: © LG Monitor LG 34WP75C

Obecność HDR10 jest niewątpliwą zaletą. Odświeżanie ekranu wynoszące 160 Hz zadowoli sporą część miłośników gier. Niestety czas reakcji wynoszący 5 milisekund (GTG) nie zadowoli każdego, bo bardziej wymagające osoby będą celowały w wartość 1 ms. Podobnie jest z jasnością wynoszącą 300 cd/m2, bo wielu uzna to za dobrą wartość, ale dla niektórych to odrobinę za niski poziom do pełni zadowolenia. Monitor LG 34WP75C da się znaleźć w okolicach ceny 2000 zł.