Monitory iiyama. Ciekawe modele w różnych cenach

Monitory marki iiyama mają sporo do zaoferowania. Rzućmy okiem na kilka z nich i przeanalizujmy ich parametry.

Jaki monitor iiyama warto kupić? Sprawdźmy kilka ciekawych modeli, które być może posłużą komuś za inspirację do udanych zakupów.

Monitor iiyama G-Master G2740HSU

Dość przystępna cena i jakość na zadowalającym poziomie. Mniej więcej tak w dużym skrócie można opisać model iiyama G-Master G2740HSU. Decydując się na odrobinę dłuższy opis z pewnością warto zaznaczyć fakt, że przekątna 27" i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli sprawdzą się w zdecydowanej większości zastosowań. Oczywiście jeśli komuś zależy na 2K lub 4K to skieruje swoją uwagę na trochę inne modele.

Źródło zdjęć: © iiyama Monitor iiyama G-Master G2740HSU

Zastosowana matryca to IPS, format obrazu to standardowe 16:9, a jasność znajduje się na poziomie 250 cd/m2, co dla niektórych będzie zadowalającą wartością, natomiast innym może się wydać odrobinę zbyt niska. Czas reakcji wynosi 1 ms, a częstotliwość odświeżania 75 Hz, więc jak najbardziej można wykorzystywać ten monitor do różnych gier, chociaż ci najbardziej wymagający gracze mogą preferować jeszcze wyższe odświeżanie. Nie zabrakło takich dodatków jak redukcja niebieskiego światła, redukcja migotania obrazu, a także obsługa AMD FreeSync. Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 900 zł.

Monitor iiyama G-Master GB2590HSU

Przekątna ekranu 24,5" w połączeniu z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli) to całkiem przystępna konfiguracja, która zadowoli sporo potencjalnych użytkowników takiego sprzętu. Warto dodać, że zastosowana matryca to IPS, więc można liczyć na lepszy kontrast i odwzorowanie barw. Ponadto tak zwany Blue Light Reducer zmniejsza nadmierną ekspozycję oczu na emisję światła niebieskiego, co szczególnie nabiera na znaczeniu gdy spędzamy przed ekranem długie godziny.

Źródło zdjęć: © iiyama Monitor iiyama G-Master GB2590HSU

Istnieje możliwość skorzystania z funkcji pivot, czyli obrócenia ekranu do pionowej orientacji. Jeżeli komuś na tym zależy, to monitor da się zamocować na uchwytach zgodnych ze standardem VESA. Częstotliwość odświeżania tego sprzętu wynosi 240 Hz, więc można go wykorzystać m.in. jako monitor gamingowy. Nie zabrakło również AMD FreeSync (niwelowanie screen tearing). Monitor iiyama G-Master GB2590HSU da się znaleźć w okolicach ceny 1500 zł.

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU

Wielki ekran o przekątnej 34", który w dodatku jest zakrzywiony (1500R) w związku z czym użytkownik może się cieszyć wrażeniem dodatkowej głębi, a także poprawioną ergonomią. Nie każdy jest zwolennikiem takich rozwiązań, lecz jeśli ktoś lubi monitory w stylu "curved", to iiyama G-Master GB3467WQSU z pewnością może go zainteresować. Zastosowana matryca to VA, natomiast rozdzielczość wynosząca 3440 x 1440 pikseli pozwala uzyskać bardzo ostry obraz, który zawiera sporo detali.

Źródło zdjęć: © iiyama Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU

Miłośnicy gier na pewno zwrócą uwagę na czas reakcji 0,4 ms (MPRT) oraz częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 165 Hz. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć redukcji migotania, a także AMD FreeSync Premium. Ponadto monitor ma certyfikat Display HDR 400. Urządzenie da się znaleźć w okolicach ceny 2500 zł.