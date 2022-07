Monitory Asus. Ciekawe modele w różnych cenach

Za pierwszy przykład ciekawego sprzętu marki Asus może posłużyć model VA24EHE z matrycą IPS. Jest to urządzenie, które da się znaleźć w okolicach ceny 700 zł. Przekątna ekranu 23,8" w połączeniu z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli (Full HD) daje konfigurację odpowiednią dla większości standardowych zastosowań. W związku z tym, że Asus VA24EHE to monitor z serii Eye Care, znalazło się tu miejsce dla technologii oraz filtrów sprawiających, że urządzenie jest bardziej przyjazne dla oczu. Chodzi o takie dodatki jak Flicker Free (redukcja migotania) czy Low Blue Light (filtr niebieskiego światła).

Przechodzimy do drugiego przykładu, lecz tym razem będzie to sprzęt, który z zamysłu ma być atrakcyjny dla profesjonalistów, co sugeruje już nazwa Asusa ProArt PA247CV . Monitor ma przekątną 23", matrycę IPS, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD). Zachętą np. dla grafików powinna być m.in. certyfikacja od Calman. Dzięki fabrycznej kalibracji dokładność kolorów powinna się znajdować na poziomie Delta E <2.

Kolejną ciekawostką może być funkcja o nazwie ProArt Palette. Ma ona na celu udostępniać intuicyjny panel, w którym można z łatwością ustawiać różne parametry, jak chociażby współczynnik gamma czy barwę. Są tu również suwaki przeznaczone do kalibracji skali szarości. Przydatne może się okazać także skorzystanie z Asus QuickFit Virtual Scale, czyli funkcji ukazującej siatkę przydatną w przeglądaniu dokumentów w rzeczywistej wielkości. Odświeżanie ekranu jest na poziomie 75 Hz, a czas reakcji to 5 milisekund. Jasność wynosi 300 cd/m2. Monitor Asus ProArt PA247CV da się znaleźć w okolicach ceny 1300 zł.

Ostatni przykład monitora to z kolei model nastawiony na temat gier. Asus CG32UQ ma być interesującym kandydatem na sprzęt do rozrywki elektronicznej, czemu powinna sprzyjać m.in. technologia GameFast Input, przyczyniająca się do zmniejszenia latencji między źródłem sygnału a wyświetlanym obrazem. Trochę szkoda, że czas reakcji jest na poziomie 5 milisekund, ponieważ niektórzy gracze są zainteresowani wartością 1 ms. Jeżeli natomiast chodzi o częstotliwość odświeżania ekranu, to wynosi 60 Hz. Oczywiście wielu ludzi chwali sobie granie z 60 klatkami na sekundę, lecz niektórzy preferują znacznie wyższe wartości.