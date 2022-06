Monitory Acer. Ciekawe modele w różnych cenach

Kupno nowego monitora nie jest łatwym zadaniem. Tego nie robi się codziennie, a wybór jest przeogromny. Osoby zainteresowane marką Acer mogą rzucić okiem np. na poniższe modele.

Monitor Acer Nitro QG271

Na początek przykład monitora w rozsądnej cenie, który ma całkiem niezłe parametry. Acer Nitro QG271 otrzymał matrycę VA, a przekątna ekranu wynosi 27", co z reguły zadowala wielu użytkowników. Rozdzielczość to Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli, co sprawdzi się w większości standardowych zastosowań. Ponadto zastosowano tu konstrukcję ZeroFrame, która owocuje znacznie mniejszą ramką wokół wyświetlacza.

Źródło zdjęć: © Acer Acer Nitro QG271

Osoby zainteresowane grami ucieszy czas reakcji 1 ms oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz. Oczywiście najbardziej wymagający gracze sięgają po jeszcze wyższe odświeżanie i czasem interesują ich nawet monitory 360 Hz. W Acer Nitro QG271 nie zabrakło także AMD FreeSync, więc nie trzeba się przejmować nieładnym efektem rozrywania obrazu (screen tearing). Monitor można znaleźć w okolicach ceny 800 zł.

Monitor Acer Predator XB253QGX

Przekątna ekranu 24,5" jest łatwa do całkowitego objęcia wzrokiem, co może mieć pozytywny wpływ podczas grania w gry – nie każdy zwraca na to uwagę, ale niektórzy nie chcą aby ich wzrok wędrował z miejsca na miejsce. Zastosowany panel to IPS, więc uzyskiwane kolory będą lepsze. Obraz oferowany przez Acer Predator XB253QGX zalicza się do wyraźnych i czytelnych, a pomaga w tym m.in. dość wysoka jasność maksymalna na poziomie 400 cd/m2. Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli to w miarę standardowa wartość, która jak najbardziej sprawdzi się w większości zastosowań.

Źródło zdjęć: © Acer Acer Predator XB253QGX

Acer Predator XB253QGX jest uznawany za monitor gamingowy, więc warto zaznaczyć czas reakcji wynoszący 1 milisekundę oraz częstotliwość odświeżania o wartości 240 Hz. To już naprawdę sporo i do wykorzystania pełnego potencjału związanego z takim odświeżaniem dobrze mieć trochę lepsze podzespoły komputerowe. Obecność Nvidia G-Sync niweluje rozrywanie obrazu (screen tearing). Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 1500 zł.

Monitor Acer XR382CQK

Sprzęt zaprojektowany z myślą o profesjonalistach. Acer XR382CQK wyróżnia się przyjemnym designem o minimalistycznym podejściu, który sprawia wrażenie bardzo nowoczesnego. Osoby spędzające wiele godzin na pracy przy ekranie ucieszą się z takich dodatków, jak na przykład Flicker-less Technology (redukcja niepożądanego migotania obrazu). Zastosowana matryca to IPS, a proporcje ekranu wynoszą 21:9.

Przekątna na poziomie 37,5" w połączeniu z rozdzielczością 3840 x 1600 pikseli to w rezultacie końcowym ostry, czytelny obraz z dużą ilością szczegółów. Jest to również spory obszar roboczy, co zapewnia zwiększona wygodę pracy. Ergonomia została poprawiona m.in. przez fakt, że monitor jest zakrzywiony. Dodatkowo powoduje to poprawione poczucie głębi. Jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2. Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 4500 zł.