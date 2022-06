Monitor 38 cali. Jaki będzie dobry?

Rzucamy okiem na kilka ciekawych 38-calowych monitorów, które mogą być świetnym sprzętem do pracy i nie tylko. Być może posłużą komuś za idealną inspirację do udanych zakupów.

Monitor LG 38WK95C

Osoby szukające 38-calowego monitora mogą wziąć pod uwagę chociażby model o nazwie LG UltraWide 38WK95C. Urządzenie otrzymało matrycę IPS, dzięki czemu odwzorowanie kolorów jest dokładniejsze, a kąty widzenia szersze. Jeżeli chodzi o konkrety, to pokrycie jest na poziomie sRGB 99%. Rozdzielczość wynosi 3840 x 1600 pikseli, co przekłada się na ostry obraz, a ogólnie LG 38WK95C po prostu zapewnia sporych rozmiarów obszar roboczy do wygodnej pracy.

Częstotliwość odświeżania znajduje się na poziomie 60 Hz, więc nie jest to idealny kandydat na gamingowy monitor. Wielu graczy chciałoby mieć znacznie wyższe wartości, jak na przykład 144 Hz. Temat sprowadza się do tego, że w sporej części dynamicznych tytułów, szczególnie podczas sieciowych rozgrywek, liczą się nawet ułamki sekund, a wyższe odświeżanie oznacza możliwość szybszego odpowiadania na to, co dzieje się w grze. Dodatkowo LG 38WK95C ma czas reakcji 5 ms (GTG), co zdaniem niektórych może być zbyt niską wartością (najlepiej mieć 1 ms). W związku z tym dla wielu może to być lepsza propozycja na ekran do pracy. Sprzęt da się znaleźć w okolicach ceny 5500 zł.

Monitor Dell U3818DW

W pewnym sensie dysponując 38-calowym monitorem można poczuć się jak w kinie. Trudno dziwić się temu, że zakup dużego monitora czasami będzie motywowany np. chęcią oglądania sporej ilości filmów. Interesującym kandydatem jest monitor panoramiczny z wbudowanymi głośnikami o mocy 9 W, który oczywiście sprawdzi się też jako ekran roboczy. Rozdzielczość 3840 x 1600 pikseli i matryca IPS robią wrażenie, a do tego jeszcze trzeba pamiętać o gamie barw sRGB 99%.

Źródło zdjęć: © Dell 2 Dell U3818DW

Przy okazji warto dodać, że niekoniecznie będzie to możliwie najlepszy kandydat do grania w gry. Częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 60 Hz to nadal jeden z niższych przedziałów, a czas reakcji w postaci 5 milisekund nie robi piorunującego wrażenia. Krótko mówiąc, to bardziej sprzęt do pracy i np. oglądania filmów, a wymagający gracz pewnie chciałby bardziej wyśrubowane parametry do ogrywania dynamicznych tytułów. Dell U3818DW można znaleźć w okolicach ceny 6000 zł.

Monitor MSI Optix MEG381CQR Plus

Takie urządzenia potrafią robić niezłe wrażenie, bo 3840 x 1600 (UWQHD+) w połączeniu z przekątną 38 cali to często naprawdę fajny efekt. Dodatkowo mamy tu wysoką częstotliwość odświeżania ekranu, ponieważ chodzi o poziom 175 Hz, a do tego jeszcze czas reakcji wynoszący 1 milisekundę. Tego typu maszyna będzie czymś ciekawym m.in. dla miłośników rozrywki elektronicznej. Wypełnianie tabelek w Excelu to jedno, ale czymś zupełnie innym jest walka o przetrwanie na wirtualnym polu walki, gdzie liczą się nawet ułamki sekund (wtedy szybki monitor może się naprawdę przydać).

Źródło zdjęć: © MSI Monitor Optix MEG381CQR Plus

W tym 38-calowym monitorze nie zabrakło również Nvidia G-Sync Ultimate, dzięki czemu nie trzeba się przejmować nieatrakcyjnym wizualnie efektem rozrywania obrazu (screen tearing), co zwyczajnie zaburza immersję i często przeszkadza w udanej zabawie. MSI Optix MEG381CQR Plus można znaleźć w okolicach ceny 9000 zł.