Możesz dostać SMS. Nadawca pisze o niedostarczonej paczce

Przechodząc przez kolejne kroki w formularzu na fałszywej stronie, ofiara zostanie kolejno poproszona o podanie pełnego adresu zamieszkania, e-maila oraz numeru kontaktowego . Dalej wymagane jest uiszczenie "zryczałtowanej opłaty" za ponowną próbę dostawy. To oczywiście próba wyłudzenia pieniędzy. Jeśli użytkownik poda komplet danych z karty, oszuści wykorzystają je, by zrobić zakupy na jego koszt .

Jak zawsze w takich przypadkach radzimy, by podobne wiadomości SMS co do zasady traktować jako podejrzane, ignorować i przekazywać do dalszej analizy do specjalistów z CERT Polska pod numerem 8080. Status przesyłki warto zaś samemu śledzić oficjalnymi drogami, w tym przypadku na stronie internetowej InPost po podaniu numeru paczki lub w oficjalnej aplikacji InPost Mobile.